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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آمنة نصير ترد على فتاوى كريمة حول التعدد: تصريحاته تهريج وهتزلزل البيوت

الدكتورة آمنة نصير،
الدكتورة آمنة نصير، استاذ العقيدة بجامعة الأزهر

ردت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على الشيخ أحمد كريمة، بعد تصريحاته والتي قال خلالها "على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة".

 

وقالت أمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، :"لماذا يتركب الرجل الفاحشة من الأساس؟.. ما يشوف زوجته مش قادرة ليه تلبي رغباتها، وكيف يسترضيها، بدلًا من أن يقول ذلك.. مفيش زوجة هتشوف لزوجها مرأة أخرى".

 

وأضافت آمنة نصير، :"ارجو من رجال الفكر الديني وأهل التخصص أن يكون دورهم المساعدة لإرساء قواعد البيوت، ونشر الأمن والأمان للبيت والحب والمودة والرحمة، بدلًا من ذلك.. أرجو من كل من يتناول قضايا البيوت ان يساعدوا على استقرار البيوت ".


واستطردت:" هذه التصريحات غير مقبولة.. هتزلزل وستزعزع البيوت.. عيب علينا.. حيث لا توجد هذه الزوجة التي تقبل بذلك عبر الأزمنة.. ادوني عنوانها الزوجة اللى تعمل كدا.. هذه التصريحات لا ترقي لمستوى المسئولية.. التصريحات دي نوع من التهريج".

 

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