اليوم.. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

يبدأ اليوم، طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، امتحانات نهاية العام ، على مستوى الجمهورية.

فيما يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، الامتحان في مادة القرآن الكريم ، ومادة التربية الإسلامية.

كما يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان اليوم في مادة الفقه، ومادة اللغة العربية "ورقة أولى" و"النحو والصرف".

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، القسم العلمي، بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.

وأيضا يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان في مادة الفقه.