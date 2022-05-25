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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سر صحة ملكة بريطانيا في عمر 96 عاما.. فوائد بيض السمان.. اكتشف علاقة جدري القرود بجهاز المناعة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

لمرضى البروستاتا..تعرف على فوائد الزنك
 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض فوائد الزنك للبروستاتا.

 

سر صحة ملكة بريطانيا في عمر 96 عاما.. ماذا تأكل؟
 

تعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية من أكثر  الشخصيات التى تلفت انتباه العالم رغم اقترابها من سن الـ 100 عام إلا أنها لا زالت تحتفظ بصحة جيدة .

 

يعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال.. تعرف على فوائد بيض السمان
 

يعد بيض السمان من الأطعمة التي تعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامينات E، وD، وب وتعتبر هذه المواد ضرورية لتحفيز وتعزيز الرغبة الجنسية.
 

لإطالة الشعر ومنع التساقط .. تعرف على طرق استخدام ماء الزعتر
 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، طرق استخدام ماءالزعتر للشعر  وكيفية الاستفادة منها.
 

التوت يعالج السكري ويقي من 3 أمراض أخرى
 

مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعا فى مختلف أنحاء العالم ويمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة إذا اتم إهمال علاجه. 
 

للطلاب.. فيتامينات تساعد على تنمية القدرات العقلية والتركيز
 

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفيتامينات المهمة لتنمية القدرات العقلية.

 

بالزبادى والشاي الأخضر .. وصفة فعالة فى علاج التجاعيد
 

تدمر التجاعيد جمال المرأة وتجعلها تبدو أكبر سنا وأقل جاذبية حيث لم تعد تصيب النساء المسنات فقط بل أصبحت التجاعيد والخطوط التعبيرية من أهم المشكلات التى تعانى منها الفتيات في سن الشباب.

 

القرنفل وورق الجوافة.. طرق طبيعة للتخلص من آلام ضرس العقل
 

يعانى الكثير من آلام ضرس العقل. وتؤدي ضروس العقل المتأثرة إلى التهاب اللثة وتسبب ألمًا شديدًا وتورمًا في المناطق المحيطة، إليك وفقا لموقع هيلث أبرز العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الأسنان بالحكمة و يمكنك تجربتها للمساعدة في تخفيف ألم ضرس العقل.

 

اكتشف علاقة جدري القرود بجهاز المناعة
 

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن خطورة جدري القرود تكمن في توقعات العلماء بحدوث تغير غير مألوف حيث زاد انتشاره خلال الفترة الأخيرة ووصل لمناطق جديدة من قبل حيث كان منحصرا في بعض البلاد الإفريقية. 

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