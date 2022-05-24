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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لإطالة الشعر ومنع التساقط .. تعرف على طرق استخدام ماء الزعتر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، طرق استخدام ماءالزعتر للشعر  وكيفية الاستفادة منها.
 

طرق استخدام ماء الزعتر للشعر :-

-  تكثيف ونمو الشّعر: يمكن استخدام ماء الزّعتر في إعادة نمو الشّعر، وذلك ممكن عن طريق خلط زيت الزّعتر مع زيتٍ ناقلٍ، أو باستخدامماء الزّعتر، والطّريقة هي:

المكونات: زعتر. ماء.

طريقة التحضير: يُنقع الزّعتر في الماء المغلي.

يُترك ليبرد.

يُصفّى الماء من الزّعتر، ويُستخدم في شطف الشّعر.


 

- الحفاظ على نعومة الشعر: هذه الطّريقة تُستخدم في تغميق لون الشّعر وتَنعيمه، بالإضافة إلى الحفاظ على صحّة فروة الرّأس، والطّريقةهي:


 

المكونات: نصف ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المُجفّف، أو ملعقة كبيرة من أوراق إكليل الجبل الطّازجة.

كوبان من الماء المغلي. نصف ملعقة كبيرة من الزّعتر المُجفّف، أو ملعقة كبيرة من أوراق الزّعتر الطّازجة.


 

طريقة التحضير: تُوضع الأعشاب في وعاءٍ زجاجيّ، ثمّ يُصب الماء المغليّ عليها. تُترك الأعشاب منقوعةً في الماء المغليّ حتى يَبرد.

يُصفّى الماء، ويُوضع في إناءٍ نظيفٍ.

يُصبّ ماء الزّعتر على الشّعر كشَطفةٍ أخيرةٍ بعد غسل الشّعر بالشّامبو، مع مراعاة عدم شَطف الشّعر بعد ذلك.


 

- علاج القشرة: يُستخدم ماء الزّعتر في علاج القشرة؛ لاحتوائه على خصائص مضادةٍ للفطريات والجراثيم، والطّريقة هي:

المكونات: 4 ملاعق كبيرة من الزّعتر. ماء.

طريقة التحضير: يُغلى الزّعتر في الماء مدّة 10 دقائق. يُترك ليبرد. يُصفّى الماء، ويُطبّق على فروة الرّأس. يُترك مدّة 5 دقائق.


 

- زيت الزعتر لتطويل الشعر بسرعة: هذه الطّريقة تَعتمد على الزّيوت الأساسيّة في زيادة نمو الشّعر بشكلٍ سريعٍ، والطّريقة هي:

المكونات: 3 قطرات من زيت الزّعتر. 3 قطرات من زيت الخزامى. 3 قطرات من زيت إكليل الجبل. 6 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير: تُخلط الزّيوت معاً، ثمّ تُطبّق على الرّأس مع التّدليك بلطفٍ. تُوزّع الزّيوت على طول الشّعر. تُترك الزّيوت على الشّعر مدّة 30 دقيقة إلى ساعة. يُغسل الشّعر بعد ذلك.


 

-رذاذ الزعتر لتحفيز نمو الشعر والتخلص من القشرة: هذه الطّريقة تَعتمد على صُنع رذاذ من الزّعتر وغيره من المكوّنات لرَشّها على فروةالرّأس، والطّريقة هي:

المكونات: ربع كوب من أوراق الزّعتر الطّازجة. ملعقة كبيرة من العسل. نصف كوب من خلّ التّفاح الخام.

طريقة التحضير: يُوضع الزّعتر في مرطبانٍ زجاجيٍّ. يُصبّ خلّ التّفاح عليه، ويُغلَق المرطبان بالغطاء. ويُترك الزّعتر منقوعاً في الخلّ مدّة 2-3 أيام. يُصفّى الخلّ من الزّعتر في كوبٍ أو وعاءٍ. يُخلط العسل مع الخلّ، ويُصبّ في زجاجة رذاذٍ. تُرشّ فروة الرّأس بالمحلول حسب الحاجة،ويمكن تقسيم الشّعر لرَشّه بشكلٍ أفضل. يمكن تكرار هذه الطّريقة يوميّاً حسب الحاجة؛ للتّخلّص من القشرة وتحفيز نمو الشّعر.

لتطويل الشعر ومنع التساقط تعرف على طرق استخدام ماء الزعتر تطويل الشعر الزعتر

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