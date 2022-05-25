10 تنبيهات مهمة لرؤساء لجان الامتحانات بالمعاهد الأزهرية

استعد قطاع المعاهد الأزهرية، لامتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ، حيث تم التأكيد على رؤساء لجان الامتحانات على عدد من الأمور والتنبيهات المهمة خلال الامتحانات.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، علي رئيس اللجنة الاجتماع بالعاملين باللجنة قبل بدء الامتحان وإلقاء التعليمات الخاصة والدالة علي حسن سير الامتحانات وانضباطها.



كما يكلف رئيس اللجنة ، عامل البوابة ومندوب الأمن بعدم مغادرة البوابة وتوقيع أي زائر في دفتر الأمن مع فتح البوابة عند علمه بشخصية الزائر، يمنع دخول أي شخص مهما كانت شخصيته بدون مأمورية معتمدة من المنطقة أو القطاع أو المشيخة

ويتم اختيار ، اللجان في الأجنحة البعيدة عن الضوضاء وأشعة الشمس، وعند حدوث أي مشاكل باللجنة يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المنطقة .

وعلي رئيس اللجنة اخذ إقرار على جميع العاملين بأنهم ليس لهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ولا يسمح بوجود المحمول تحت أي مسمى مع جميع العاملين باللجنة وتجمع التليفونات في الصندوق الخاص بها تحت إشراف مسئول الأمن عدا رئيس اللجنة والمساعد الثقافي فقط للتواصل مع المنطقة.

وفي اللجان المشتركة (بنين – بنات )يتم تخصيص سلم خاص بالبنات وسلم خاص بالبنين ودورة مياه خاصة للبنات ودورة مياه خاصة بالبنين وتغلق الطرقة في نهاية الدور منعاً للاختلاط وعمل لوحات إرشادية خاصة بذلك تعلق في أماكن بارزة وذلك تحت مسئولية أمن اللجنة ورئيسها والموجه المتابع والمساعدين.

وعلي الإداريين الالتزام بما يكلفون به من أعمال، والعمل علي توفير جو مناسب للطلاب .

