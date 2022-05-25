فريدة الشوباشي: الحوار الذي دعا إليه الرئيس وطني وليس سياسيا فقط.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الذي دعا اليه الرئيس السيسي وطني وليس سياسيا فقط، مؤكدة أن الهدف من الحوار الوطني إعلاء المصلحة العليا للوطن.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج :يحدث في مصر"، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، "ان سنة لاخوان في الحكم كانت هدم وليس بناء ".

وتابعت الكاتبة الصحفية، وعضو مجلس النواب، أنه نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية في مصر في الوقت الحالي.

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أنه لا بد للحوار الوطني أن يشمل الإهتمام باقيم المجتمعية، لأنها هامة في التوقيت الحالي