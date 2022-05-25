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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشريف: عودة النشاط المسرحي هي افتتاح لقصر ثقافة العريش بعد 11 عاما

المسرح
المسرح

أثنى الدكتور مجدي الشريف، المخرج المسرحي، على عودة النشاط المسرحي لقصر ثقافة العريش بعد غياب 11 عاما. 
وقال مجدي الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء إن قبل عودة النشاط المسرحي هو عودة افتتاح قصر ثقافة العريش، وكانت هناك فرحة كبيرة جدا من قبل الجميع".

وأضاف الدكتور مجدي الشريف، المخرج المسرحي، أنه قبل افتتاح قصر ثقافة العريش، تم القيام بتنظيم عمل مسرحي عن "حادث الروضة"، تحت اسم "حكاية بنت اسمها روضة"، ولاقى ردود أفعال جيدة للغاية.

 

النشاط المسرحي اخبار التوك شو مخرج مسرحى مجدي الشريف

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