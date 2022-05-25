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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: منفذ إطلاق النار في مدرسة تكساس قتل جدته قبل الهجوم

CNN: منفذ إطلاق النار
CNN: منفذ إطلاق النار في مدرسة تكساس قتل جدته قبل الهجوم

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، بأن منفذ إطلاق النار في مدرسة تكساس قتل جدته قبل تنفيذ الهجوم الذي راح ضحيته 15 شخصا على الأقل.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن المشتبه به في إطلاق النار على مدرسة في تكساس أطلق النار على جدته قبل الذهاب إلى المدرسة.

وقال  رولان جوتيريز سيناتور ولاية تكساس إن جدة مطلق النارر تم نقلها جوا إلى المستشفى، ولا تزال محتجزة.

وتابع "أطلق هذا الشاب النار على جدته وهرب من ذلك المكان".

قُتل 14 طفلاً ومدرس برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس.

وقال حاكم تكساس جريج أبوت إن المشتبه به وهو من أبناء المنطقة "قضى .. يُعتقد أن الشرطيين الذين استجابوا للحادث قتلوه".

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم الذي يُعد واحداً من الأكثر دموية الذي تشهده مدرسة في الولايات المتحدة منذ سنوات.

وكانت الشرطة المحلية أفادت في البداية بتوقيف مشتبه به بعد عملية إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي الصغيرة التي تبعد نحو 130 كلم إلى الشرق من سان أنتونيو.

وأعلن مستشفى يوفالدي أن 13 طفلاً تم نقلهم إلى المؤسسة الطبية لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن شخصين وصلا متوفيين.

من جانبه، توجه السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز في تغريدة عبر تويتر بالشكر إلى عناصر "قوات الأمن الأبطال" وإلى أجهزة الإنقاذ لتدخلهم خلال "عملية إطلاق النار المروعة".

بدوره، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض وجميع المباني الفيدرالية العامة حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة تكساس.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيتحدث مساء اليوم عن حادث إطلاق النار في ولاية تكساس، وإنه حيط علما بحادث إطلاق النار وسيواصل متابعة المستجدات من على متن الطائرة الرئاسية.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة، حيث تسجل المدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو ارتفاعاً بمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، خاصة منذ بدء جائحة كورونا في عام 2020.

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