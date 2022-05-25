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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت سفح الأهرامات.. وصلة رقص لـ نجيب ساويرس في حفل زفاف ابنه|شاهد

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف ابنه "أنسي" مساء أمس  تحت سفح الأهرامات بحضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال.

 وأحيا الحفل النجم الهضبة عمرو دياب وقدم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو ظهر من خلاله رجل الأعمال نجيب ساويرس يرقص على أنغام أغنية “قمرين” للنجم عمرو دياب .  

يذكر أن أنسي نجيب ساويرس يعتبر من رجل الأعمال الشباب في مصر حيث شغل عدد من المناصب في شركات والده من بينها رئيس مجلس إدارة "شركة أوراسكوم المالية القابضة" منذ 2021 إلى جانب كونه شريك وعضو منتدب في "شركة إتش أو إف كابيتال" في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2014.

وحول مؤهلاته الدراسية فهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والإدارة عام 2014 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

يذكر أن علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على الاستثمار في الذهب، قائلا: "أنا زودت استثماري في الذهب، وكلامي طلع صح".

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وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الأسهم العالمية في البورصات العالمية انخفضت، والبيتكوين انهار بنسبة 60%، واليورو انهار"، متابعا: "عند مقارنة وضع الذهب باليورو أو البيتكوين أو الأسهم العالمية؛ سنجد أنه ارتفع بنسبة 30 أو 40%".

وأشار إلى أن التداعيات العالمية لحرب روسيا وأوكرانيا أثرت كثيرا على السوق العقارية بانخفاض البيع، معقبا: "أسعار العقارات شهدت زيادة تتراوح ما بين 15% إلى 20%؛ بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت".

ووصف "ساويرس"، قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2%، بأنه قرار صائب وسريع.

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