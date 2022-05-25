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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور الدكتور مجدي يعقوب.. نجيب ساويرس يحتفل بزفاف ابنه أنسي أمام الأهرامات|شاهد

حفل زفاف ابن نجيب
حفل زفاف ابن نجيب ساويرس

احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس، مساء أمس الثلاثاء، بحفل زفاف نجلة أنسي، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم الفن والأصدقاء  في منطقة عروض الصوت والضوء أمام الأهرامات في الجيزة.

وظهر نجيب ساويرس وهو يرقص علي أنغام عمرو دياب وسط حضور الأقارب والأصدقاء .

وأحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب، فى حضور الدكتور مجدي يعقوب.

وسرعان ما تداول عدد من الحاضرين لقطات من حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

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أنسي نجيب ساويرس يعتبر من رجل الأعمال الشباب في مصر حيث شغل عددًا من المناصب في شركات والدة من بينها رئيس مجلس إدارة "شركة أوراسكوم المالية القابضة" منذ 2021 إلى جانب كونه شريكاً وعضوًا منتدبًا في "شركة إتش أو إف كابيتال" في الولايات المتحدة الأميركية منذ 2014.

 

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