ملينات طبيعية للأطفال الرضع تعالج الإمساك

تبحث الكثير من الأمهات عن ملينات طبيعية للأطفال الرضع قادرة على علاج الأمساك لديهم حيث أنه من أكصر المشكلات الشائعة بين الصغار.

وتوجد عدة ملينات طبيعية للأطفال الرضع تعمل على تقليل حدة تقلصات المعدة أثناء علاج الإمساك بل والتخلص منها نهائيا.

ترغب النساء والأمهات الجدد فى معرفة ملينات طبيعية للأطفال الرضع لتساعدهم على التغلب على هذه المشكلة دون تناول أى عقاقير طبية.

ولكن يجب أن يكون الطفل الرضيع قد وصل للسن المناسب لتناول الأطعمة الأخرى وقد وافق الطبيب على أخذ هذه الخطوة قبل إعطاء أى ملينات طبيعية للأطفال الرضع كما يمكن استشارة فى اختيار ملينات طبيعية للأطفال الرضع مناسبة لأعمارهم

وقدم موقع “ parenting” أهم 6 ملينات طبيعية للأطفال الرضع تساعدهم فى علاج الإمساك.



عصير تفاح

يعمل نقص الألياف إلى الإمساك عند الأطفال لهذا فإنن تناول عصير التفاح مهم لأنه يحتوى على البكتين وهو ألياف قابلة للذوبان في الماء في التفاح مفيد جدًا في علاج الإمساك.

يمكنك عصر ثمرة تفاح مع قشرتها وإعطائها لطفلك ليشربها في زجاجة الرضاعة ، وقد تساعد زجاجة العصير يوميًا طفلك على إخراج البراز بسهولة.

عصير البرقوق

قم بعمل عصير البرقوق فعال جدًا في محاربة الإمساك عند الأطفال ويعد البرقوق من المسهلات الطبيعية وبالتالي فإن عصير الخوخ يعمل العجائب في تخفيف حركات الأمعاء عند الأطفال وقد يستغرق عصير البرقوق من أربع إلى خمس ساعات لتحفيز حركة الأمعاء.

سكر بني

إذا كان عمر طفلك أكبر من عام واحد فيمكن لمحلول السكر البني أن يفعل المعجزات في علاج الإمساك ويمكنك خلط نصف ملعقة صغيرة من السكر ونصف أونصة من الماء وإعطاء هذا المحلول لطفلك مرتين في اليوم و يوصى باستخدام سكر النخيل أو السكر البني وليس السكر الأبيض.

زيت جوز الهند العضوي

يكن زيت جوز الهند العضوي فعال بشكل جيد جدا إذا كان طفلك يعاني من حركات أمعاء متكررة أو يواجه صعوبة في تمرير البراز.

يمكنك إضافة 2 إلى 3 ملليلتر من زيت جوز الهند في طعام طفلك إذا كان طفلك أكبر من ستة أشهر من العمر وإذا كان عمر طفلك أقل من ستة أشهر ، فيمكنك وضع زيت جوز الهند حول فتحة الشرج لطفلك لتخفيف البراز.

الطماطم

تعد الطماطم مفيدة للغاية في علاج الإمساك عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر ويمكنك إعطاء عصير الطماطم لطفلك لأمعائه ناعمة.

اسلقي حبة طماطم صغيرة مع كوب من الماء ويبرد ويصفى الخليط وأعط ثلاث إلى أربع ملاعق من هذا العصير لطفلك بشكل يومي لتجنب الإمساك.