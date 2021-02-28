لو طفلك عنده إمساك.. عالجيه في البيت بأبسط 4 طرق

هي مشكلة منتشرة جدًا يتم تجاهلها غالبًا ما تظهر عند الرضع والأطفال، في معظم الحالات يكون إمساك الطفل قصير الأمد ويزول بالعلاج، لذلك يمكن علاجه باتباع العلاجات المنزلية، كما يعد لبن الأم ملينًا طبيعيًا، لذا فإن الإمساك عند الرضاعة الطبيعية نادر الحدوث، لكن هذا لا يعني أن هذا لا يمكن أن يحدث، فالأطفال الذين يرضعون من لبن الأم لديهم فرص أقل للإصابة بالإسهال والإمساك مقارنة بالأطفال الذين يرضعون لبنًا اصطناعيًا.





لذلك نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” أبرز الطرق المنزلية لعلاج الإمساك لدي طفلك.





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1. الأطعمة الغنية بالألياف

يجب أن تحاول الأم تضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة في نظام طفلك الغذائي، فإذا كان الطفل يرضع فقط، فيمكن للأم التخلص من أشياء مثل منتجات الألبان وإضافة المزيد من الألياف في نظام الطفل الغذائي، فعندما يبدأ الطفل في تناول الأطعمة الصلبة يمكنك أن تقدمي له أطعمة غنية بالألياف كالخضار مثل البروكلي والجزر والبازلاء.





2. التغييرات في النظام الغذائي

قد تساعد بعض التغييرات في النظام الغذائي في علاج الإمساك، ولكنها ستعتمد على عمر الطفل ونظامه الغذائي، فيمكن للوالدين محاولة منحهم تفاحة منزوعة الجلد وبروكلي، وخوخ، ويمكن أيضًا إعطاء البقوليات مثل الفاصوليا والعدس.





3. استهلاك اللبن

الاستهلاك المناسب للحليب عند الأطفال الصغار (كلما زاد استهلاك اللبن، يؤدي إلى الإمساك)، فلا يحتاج الأطفال في الغالب إلى أي سوائل أخرى بخلاف اللبن، مما يوفر لهم ما يكفي من الماء، قللي من تناول حليب طفلك إلى كوبين تقريبًا كل يوم وتجنبي الأطعمة الأخرى المسببة للإمساك، بما في ذلك معظم منتجات الألبان، مثل الزبادي والآيس كريم والجبنة والموز أيضًا.





4. السوائل

يمكن تخفيف شعور الأطفال المصابين بالإمساك بكمية قليلة من السوائل الإضافية، فيجب أن يحصل الطفل على كمية متزايدة من الماء بشكل متكرر، يمكن للأم أن تدرجه ضمن الوجبات، وإذا كان الطفل لا يحب الماء، فيمكن للأم تقديم منتجات غنية بالمياه مثل البطيخ والتوت والكمثرى والمانجو والحمضيات والخيار والعنب.