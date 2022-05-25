محاميي جنوب القاهرة تدعو أعضائها لإرسال مقترحاتهم فى الحوار الوطنى 

أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، عن تلقى آراء ومقترحات المحامين أعضاء جمعيتها العمومية بشأن الحوار الوطنى، الذى يهدف إلى إصلاح أحوال البلاد فى ضوء ما يسفر عنه الحوار من أراء وأفكار تدور فى هذا الفلك.

وقالت النقابة فى بيان لها، إنها تتلقى من المحامين أعضاء جمعيتها العمومية كافة الاقتراحات والآراء فى شأن المسائل القانونية والقضائية، سواء من حيث التشريع أو التطبيق والحلول المقترحة لتذليل كافة الصعاب والمشكلات العلمية والعملية فى هذا الخصوص.

وأضافت النقابة: "ذلك فضلا عما قد يترأى أو يقوم لديهم من مقترحات وأراء فى شتى مجالات ونواحى الحياة على أرض مصر أملا فى الوصول بهذا البلد الأمين الى ما تصبو اليه نفوس المصريين جميعا".

وطالبت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أعضائها ارسال كافة الاقتراحات والآراء إلى نقابة جنوب القاهرة بدار القضاء العالى كتابة، حتى يتسنى إعداد هذه الاقتراحات ووضعها فى صورتها النهائية والعرض على اللجنة القائمة على أمر الحوار وعلى القيادة السياسية، تأكيدا للدور الخلاق لنقابة المحامين بجنوب القاهرة فى شأن كل أحوال هذا البلد الأمين.