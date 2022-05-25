دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد :

أنا وزوجى أصدقاء منذ 12 عاما ولم يكن فى تفكيرنا الزواج

لم أقم حفل زفاف بل كانت احتفالية بعقد القران والزفاف فى نويبع

دعوة أصدقائي لعقد القران اقتصرت على من وقفوا بجانبي فى وفاة والدتي

بكيت بشدة فى مشهد وفاة أمي بـ ملف سري.. وضحكت كثيرا بسبب خالد سرحان في المداح

تعيش الفنانة دنيا عبد العزيز أسعد لحظات حياتها فى الفترة الحالية خاصة بعد إعلان زواجها من مصطفى كامل حيث من المقرر ان تقيم حفل زفافها خلال أيام خارج القاهرة وتحديدا فى نويبع كما انها على المستوى المهنى استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها فى مسلسلي “المداح 2” و"ملف سرى".

صدى البلد استضاف الفنانة دنيا عبد العزيز فى ندوة خاصة والتى كشفت فيها عن العديد من التفاصيل الخاصة بزواجها وعملها فى رمضان بمسلسلي “ملف سرى والمداح 2”.

زواج دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز تفاصيل ارتباطها وزواجها من المهندس مصطفى كامل حيث قاما بعقد قرانهما منذ فترة قصيرة.

وقالت دنيا عبد العزيز : "يعد مصطفى كامل من الأصدقاء المقربين لى منذ 12 عاما، وكان آخر شخص يمكن أن يخطر ببالى أن ارتبط به لانى كنت أرى علاقتنا اشبه بعلاقة الأشقاء.

وأضافت دنيا عبد العزيز : "هو كان مرتبط بشكل قوى بوالدتي، وهى أيضا كذلك، وعندما دخلت المستشفى لتعرضها لأزمة صحية كان الأطباء يتعاملون معه على أنه ابنها ولم يكن فى بالنا الارتباط، وظل بجوار والدتى وبعد ان رحلت ظل بجوارى.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : وكان رحيل والدتى سببا فى قربنا ببعض بشكل أكبر وفى يوم ما قررت السفر إلى سوريا فى أكتوبر الماضى لزيارة اقاربى “ولاد خالتى”، وفوجئت بوجوده وقرر ان يتقدم لى واكتشفت انه كان تحدث معهم من قبل.



وتابعت دنيا عبد العزيز : وافقت على الارتباط به لأنى اكتشفت أننا نتبادل الحب ولكن كانت الصداقة القوية تطغى على هذا الأمر، وأرى أن من اجمل الزيجات التى تبدا بالصداقة وتنتهى بالحب.

واستطردت دنيا عبد العزيز : "كان لدى إحساس كبير بأن والدتى اختارته دون أن تبوح بهذا الأمر خاصة أنها كانت تحبه كثيرا، وبعد عودتنا لمصر قررنا عقد القران وبعدها قمنا بتنظيم حفل بمناسبة عقد القران ودعوت فيه عددا من النجوم الكبار.

كواليس حفل الزفاف

بينما كشفت دنيا عبد العزيز عن تفاصيل احتفالها بعقد قرانها ، لانه كانت هناك حالة من اللبس حيث اعتقد البعض أنها أقامت 3 أفراح.

وقالت دنيا عبد العزيز : أريد أن أوضح أمرا مهما وهو أنني لم أقم اي أفراح، ولكن ما حدث بالتحديد هو عقد القران على زوجى المهندس مصطفى كامل ، وبعدها أقمت احتفالية بسيطة دعوت فيها المقربين لي من أهل الفن للاحتفال بعقد القران، ومن المقرر أن أقيم حفل الزفاف بعد انتهائي من عروض مسرحية زقاق المدق.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : لجأت إلى هذه الحيلة بسبب انشغالي في التصوير طوال شهر رمضان الماضي، ولم أحصل على إجازة سوى 5 أيام فقط من التصوير، وأقيم حفل الزفاف في نويبع في نطاق ضيق.

وقالت دنيا عبد العزيز : كنت حريصة على دعوة الفنانين الذين وقفوا بجواري في أزمة والدتي الصحية وحتى رحيلها، ولم أدع الذين تجاهلوني "اللي وقف في حزني؛ كان له نصيب الوقوف فى فرحى".

وأوضحت دنيا : أذكر من هؤلاء النجوم الذين حرصت على تواجدهم الهام شاهين ومحمود حميدة ومحسن محيى الدين وزوجته الفنانة المعتزلة نسرين وحسن يوسف وشمس البارودي ومن الشباب دنيا سمير غانم التي حرصت على الحضور رغم الظروف التى مرت بها بعد وفاة والديها.

مسلسل المداح

أما عن مسلسل المداح فقالت دنيا عبد العزيز إنها تعتبر مسلسل المداح بالنسبة لها “قرفته حلوة” عليها، وذلك بعد نجاح الجزءين الأول والثانى.

وأضافت دنيا عبد العزيز، فى ندوة “صدى البلد”: “كنت أذهب لوكيشن التصوير وأشعر بحالة من الأريحية الشديدة، ولم أقلق مطلقا من العمل لأنى على يقين أن هناك كوادر تتحمل المسئولية بشكل كبير، خاصة المخرج أحمد سمير فرج وحمادة هلال وخالد سرحان وجميع فريق العمل الذى يعمل بحب من أجل تقديم عمل جيد يسعد الجمهور، وهو ما تحقق”.

وأوضحت دنيا عبد العزيز: “لم أقلق أيضا من التحول الذى شهدته شخصية “منال” فى مسلسل “المداح”، حيث كانت فى الجزء الأول مليئة بالشر تجاه شقيقتها وصابر، بينما تحولت تماما فى الجزء الثانى الذى شهد تفاصيل مختلفة فى شخصيتها مثل انشغالها فى أزمتها مع الإنجاب ومحاولة حفاظها على زوجها “حسن” خوفا من الزواج بأخرى”.

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن رأيها في الحسد والسحر بعد مشاركتها في مسلسل المداح 2 والذى عرض بموسم رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز في ندوة صدى البلد : الحسد والسحر مذكور في القرآن الكريم واومن بهذا الأمر ولكنى لا أهتم بمثل هذه الأمور ولا أنصت إليها واتركها على الله.

وأضافت دنيا عبد العزيز : شخصيتي في المسلسل "منال" كانت ترغب في إنجاب أولاد وهو أمر كان صعب المنال وهو ما دفعها إلى الذهاب لشيخ يمكن ان يجد لها حل وهو أمر لا يمكن أن اشرع في تنفيذه بالحقيقة، هذه ليست شخصيتي، حيث لا اعير انتباهي لمثل هذه الأمور حتى أن بعض أصدقائي يقولون لي "انتى معمول ليكي عمل" ولا أهتم وينتابني حالة من الضحك لأني إنسانة قدرية وأترك هذه الأمور للمولي عز وجل.

وما عن رايها فى خالد سرحان وتقديمه شخصية “حسن” فى “المداح 2” قالت دنيا عبد العزيز : خالد سرحان كوميديان كبير وقدم شخصية حسن فى مسلسل المداح بشكل متمكن وكانت الكواليس بيننا مليئة بالضحك والمرح.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : أرى أن خالد سرحان تقمص شخصية حسن بشكل كبير وبرع فى تجسيدها بطريقة سلسة وأضاف إليها الكثير أيضا كما أنني أوجه له رسالة تهنئة على دوره فى مسلسل “فاتن أمل حربى” والذى قدم فيه دور قاضى وهو النقيض تماما عن شخصيته فى المداح.

وأشارت دنيا عبد العزيز: كانت الكواليس بيننا عبارة عن ضحك وهو ما ظهر على الشاشة أيضا حيث كنت اضحك من قبلى فى المشهد الذى نقوم بتصويره.

مسلسل ملف سرى

ننتقل بالحديث عن مسلسل “ملف سرى” والذى قدمت فيه شخصية مختلفة تماما حيث قالت دنيا عبد العزيز عنها : "إن هناك عوامل ساهمت بشكل كبير إلى تحمسها للمشاركة فى مسلسل “ملف سرى” وتقديم شخصية “امنية” اولها التعاون مع كوكبة كبيرة من النجوم منهم هانى سلامة ونضال الشافعى وإدوارد ومادلين طبر.

وأضافت دنيا عبد العزيز : تحمست أيضا نظرا لكونى أشارك المخرج حسن البلاسى والمؤلف محمود حجاج اللذين يخوضين أولى تجاربهما فى الدراما وكان يملئهما حالة من الحماس الشديد لتقيدم أفضل ما لديهما كما أننى اثق فى اختيارات الشركة المنتجة للعمل وهى فنون مصر والتى شاركتها عديد من الأعمال من قبل منها “ظل الرئيس” و"رحيم" و"الأب الروحى" وغيرها.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : اما أخر العوامل عندما قرات السيناريو شعرت أنى امام عمل مليء بالأحداث المتلاحقة ولا يدعو للملل وتحمست كثيرا لشخصية أمنية.

وقالت دنيا عبد العزيز : "ان شخصية أمنية جميع مشاهدها صعبة للغاية ولكن يظل مشهد فقدان امها من أصعب المشاهد التى تاثرت بها وتسببت فى بكاء شديد بالنسبة لى حتى بعد انتهاء تصوير المشهد.

44

77

66

99

220

n,mm