ميار شريف عقب التأهل للدور الثاني ببطولة رولان جاروس للتنس: الحمد لله

أعربت ميار شريف، نجمة التنس والمصنفة الـ ٥٠ عالميا، عن سعادتها بالتأهل للدور الثاني من بطولة رولان جاروس، والتي تقام في باريس و تختتم يوم ٥ يونيو.

ونشرت ميار شريف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لها في المباراة وخلفها مشجعون بأعلام مصرية، وعلقت: “الحمد لله”.

ميار شريف تصطدم بالسلوفينية تامارا زيدانسيك في الدور الثاني ببطولة رولان جاروس للتنس

حققت ميار شريف، لاعبة منتخب مصر للتنس، أمس الثلاثاء، إنجازًا تاريخيًا بعد تأهلها إلى الدور الثاني ببطولة رولان جاروس المفتوحة "إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى"، إذ باتت أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور.

وفازت ميار في الدور الأول على الأوكرانية مارتا كوستياك بنتيجة مجموعتين دون رد؛ لتتأهل لدور الـ 64.

وستضرب ميار شريف موعدًا مع المصنفة الـ 25 عالميًا السلوفينية تامارا زيدانسيك في الدور الثاني، اليوم الأربعاء، في الحادية عشرة صباحًا.

جدير بالذكر أن ميار شريف وصلت مؤخرًا إلى التصنيف العالمي رقم 49، وهو أعلى تصنيف وصلت إليه البطلة المصرية في تاريخ مسيرتها مع عالم التنس للمحترفات.