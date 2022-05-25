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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح 20 منفذا لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز أسيوط

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي سكرتير مساعد المحافظة ووكيل وزارة التموين

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن فتح 20 منفذا لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة، وبحث التوسع في فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىسي لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

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 جاء ذلك خلال اجتماعه بالعميد علاء عبد الجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وإيهاب عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع  - متابعته المستمرة لفتح معارض وشوادر السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وكلف محافظ أسيوط، السكرتير العام المساعد بترؤس لجنة فتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع جميع رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وجميع المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة جميع محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين. 

وشدد على أنه سيتم التصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية. 

وأكد أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العبء عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء، لافتًا إلى ضرورة تضافر وتوحيد جميع الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم فتح أكثر من 10 منافذ بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى منافذ بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومنافذ مديرية الزراعة والتموين وجميع أفرع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلف. 

وناشد المحافظ جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب المشاركة في إقامة المعارض وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.

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