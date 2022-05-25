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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28%

الموانئ السعودية
الموانئ السعودية

حققت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل لعام 2022م ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28% بإجمالي وصل 20,467,760 طنًا، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي أطنان البضائع المناولة 16,469,432 طنًا.

وذلك على أثر الارتفاعات التي شهدتها البضائع العامة بنسبة 30.42% وإجمالي 846,912 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة بنسبة %0.04 وإجمالي 4,197,607 أطنان، والبضائع السائبة السائلة بنسبة %33.35 وإجمالي 15,239,870 طنًا، تزامناً مع خطط التطوير التي توليها "موانئ" أهمية كبرى بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة للعملاء المحليين والدوليين، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة.

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وبلغ حجم المناولة للحاويات في الموانئ السعودية 593,853 حاوية، إذ شهدت الحاويات الصادرة ارتفاعًا نسبته 1.80% بإجمالي 175,015 حاوية، وسجلت الحاويات الواردة ارتفاعًا نسبته %13.40 بإجمالي 199,889 حاوية، فيما سجلت أعداد حاويات المسافنة انخفاضاً نسبته %17.30 بإجمالي 218,949 حاوية وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وسجلت أعداد السفن في الموانئ السعودية 1,129 سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 66,918 مركبة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1,652,219 طنًا، كما شهدت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل الماضي استقبال 45,459 راكبًا، وتفريغ عدد 446,539 رأس ماشية مستوردة، في تأكيد على تقديم الموانئ السعودية خدمات لوجستية عالية المستوى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتُمكن للتكامل مع منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.


وتهتم "موانئ" بتطوير الموانئ السعودية وفق أفضل المعايير العالمية؛ حيث تُشرف اليوم على 9 موانئ تقع على ممر إستراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية ومؤثراً رئيساً في حركة الملاحة البحرية، وتستهدف من خلال إستراتيجيتها المؤسسية ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستيٍ عالميٍ برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في موانئها وذلك اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

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