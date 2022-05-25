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رئيس التحرير
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ديني

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية لنشر الفضائل ومواجهة الرذائل بعنوان: وليستعفف

الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية شاملة تُنفذ فعالياتها في جميع محافظات الجمهورية بعنوان: «وليستعفف»؛ وذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف حملات التوعية المباشرة للوعاظ والواعظات بما ينعكس إيجابًا على تحقيق السلم المجتمعي ونشر الفضائل والقيم الإيجابية والحسنة بين الناس ومواجهة الانحرافات السلوكية في المجتمع.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف للمحافظة على المجتمع المصري وحمايته من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره، حيث تستهدف الحملة الاهتمام بقضايا الناس والاشتباك مع التحديات التي تعرقل مسيرة التنمية وتحول دون انتشار القيم الإنسانية والفضائل بين الناس؛ خاصة في توقيت يعاني فيه المجتمع بعضًا من بعض المشكلات والسلوكيات المنحرفة نتيجة لانتشار بعض الأخلاق والأفكار المذمومة.
أضاف الأمين العام أن الحملة التي تستمر فعالياتها على مدار أسبوعين ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من خلال التواصل المباشر مع الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم إضافة إلى النشر الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع؛ تستهدف توجيه مجموعة من الرسائل المركزة التي تدور في عدة محاور مهمة تتمثل في: التعفف عن الرذائل والبعد عن الخلاعة والمجون والتمسك بالعفة والفضيلة، التعفف عن الدياثة والتحلّي بالرجولة والكياسة، التعفف عن التضييق على الناس والمغالاة في المهور والتحلي بالوسطية والاعتدال والتيسير عليهم، التعفف عن دعم الانحرافات الفكرية والسلوكية والتحلي بالفطرة السوية.
أوضح الأمين العام أن كل عمل إيجابي يحفظ على الناس قيمهم ويدعوهم للتمسك بالعفة والفضيلة والأخلاق الحميدة، يسهم بشكل كبير في بناء الأمم والمجتمعات الفاضلة، كما أنه يلفظ كل سلوك يدعو الناس إلى الانحلال ونشر الفوضى والرذيلة في المجتمع.

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البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية لنشر الفضائل ومواجهة الرذائل بعنوان: وليستعفف

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