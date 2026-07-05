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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب ينطلق بمشاركة 85 ناشرا و300 فعالية ثقافية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي موسع، يشهد مشاركة 85 دار نشر ونحو 300 فعالية متنوعة، إلى جانب إطلاق جائزة القراءة الكبرى، في إطار جهود المكتبة لتعزيز الثقافة ونشر عادة القراءة بين مختلف فئات المجتمع.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الاستعدادات للمعرض تبدأ فور انتهاء الدورة السابقة، من خلال خطة عمل متواصلة على مدار العام، تشمل التنسيق مع اتحاد الناشرين العرب، واتحاد الناشرين المصريين، والهيئة المصرية العامة للكتاب، بهدف استقطاب أكبر عدد من دور النشر وتقديم دورة جديدة تحمل مضمونًا مختلفًا يواكب تطلعات الجمهور والمهتمين بالكتاب.

وأوضح زايد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدورة الحالية تشهد مشاركة نحو 85 ناشرًا يقدمون أحدث إصداراتهم في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة سور الأزبكية الذي يتيح للجمهور مجموعة كبيرة من الكتب بأسعار مخفضة، بما يسهم في إتاحة المعرفة لشريحة أكبر من القراء.

وأشار إلى أن المعرض يشهد هذا العام طفرة كبيرة في عدد الفعاليات الثقافية، حيث يضم نحو 300 فعالية، مقارنة بـ100 فعالية قبل عامين، و150 فعالية في العام الماضي، وهو ما يعكس التطور المستمر الذي يشهده المعرض عامًا بعد آخر.

وأضاف أن الفعاليات يشارك فيها ما يقرب من ألف شخصية تضم نخبة من المثقفين والعلماء وأساتذة الجامعات والأدباء، إلى جانب شباب أصحاب المبادرات والأفكار المبتكرة، وتتوزع بين ندوات فكرية وأمسيات ثقافية ولقاءات صباحية تناقش قضايا متنوعة.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن من أبرز فعاليات الدورة الحالية جائزة القراءة الكبرى، التي تُنظم على مستوى الجمهورية، وتشمل تكريم 100 فائز، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة القراءة وتكوين نواة من القراء في مختلف المحافظات، بما يعزز الوعي الثقافي ويشجع الأجيال الجديدة على الارتباط بالكتاب.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ اتحاد الناشرين العرب معرض الإسكندرية للكتاب

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