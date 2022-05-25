البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصاد المصري

قالت ريم السعدي المدير الإقليمي - مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة عادة الإعمار والتنمية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد أساس الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن ملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة يتعاملون مع تغيرات السوق الدولي.

وتابعت السعدي خلال مؤتمر منظمة اليونيدو التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان تسريع العمل من أجل صناعة الملابس - تسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي- الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر، إن مناخ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط غير مناسب للنمو ويمثل تحديات للمشروعات والمرأة على وجه الخصوص.

وأوضحت المدير الإقليمي - مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة عادة الإعمار والتنمية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تفكر فى البيئة فإنهم يظنون غير مسؤولون عن تلوث البيئة، ولذلك عليهم أن يدركوا بأنهم مسؤولون وعليه يغيرون من طريقة العمل التقليدية كما أن التحول للاخضر يساهم فى تحقيق ربح أكثر.

وأكدت السعدي إن البنك الأوروبي أطلق مباردة للتعاون من أجل الاخضر بحضور بعض الشركات الكبيرة المسؤولة عن سلاسل الإمداد للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحديث عن خطة لمنع الانبعاثات فضلا عن البصمة الكربونية والاعلان البيئي للمنتجات.

