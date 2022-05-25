رئيس جامعة الأزهر : قطاع الطب كانت له بصمات كبيرة في جائحة كورونا

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء؛ لمراجعة تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى اعتماد شعبتي هندسة القوى والآلات الكهربية

وبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات.



جاء ذلك بحضور الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى وفد من هيئة ضمان الجودة ضم قامات علمية متميزة من مختلف جامعات مصر.



ورحب رئيس الجامعة بالوفد في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة خطت خطوات كبيرة في ملف التحول الرقمي، وقامت بعقد دورات تدريبية حول الفساد الإداري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وأيضا التعاون في مجال التدريب والتأهيل ورفع كفاءات منسوبي الجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى دورات تدريبية حول كيفية إدارة الأزمات، والإدارة الناعمة بمركز الأزهر الدولي للتدريب والتطوير.



وأوضح رئيس الجامعة أن القطاع الطبي بجامعة الأزهر كانت له بصمات إيجابية في ظل جائحة كورونا أسفر عن تعيين 2500 طبيب بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، في ضوء جهود الجيش الأبيض بجامعة الأزهر لخدمة المجتمع.



جدير بالذكر أن فريق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار تقدمها للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، هذا وكانت الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عام 2017م، كما يتفقد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة والتي تقدمت باعتماد برامجي لشعبتي هندسة القوى والآلات الكهربية، وشعبة هندسة الإلكترونيات والاتصالات.