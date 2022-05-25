صندوق العجائب.. نتفليكس تقدم محتوى للأطفال

أعلنت نتفليكس عن إطلاق خاصية "صندوق العجائب" الجديدة كليًا على شاشات التلفزيون في العالم، والتي توفر للأطفال بيئة آمنة ومرحة لاستكشاف مسلسلاتهم أو أفلامهم المفضلة التالية.



ومن المحتمل أن يخفي الصندوق في جعبته في أحد الأيام مسلسل "آدا تويست" ورفيقيها "إيغي" و"روزي"، وقد يُخفي في يوم آخر الديناصورات المخيفة من "حديقة الديناصورات: مخيم المغامرة" أو ربما بعضًا من الأصدقاء القطط من "بيت دُمى غابي".



يقدم صندوق العجائب تجارب مبهج ومخصصة تأخذ الطفل في رحلة إلى عالم المسلسل أو الفيلم المفضل، وتجعله أكثر انفتاحًا على التجارب الجديدة.



كانت نتفليكس قد طرحت الفيديو الدعائي الأول للنسخة الكورية من مسلسل “البروفيسور” أو “Money Heist” قبل عرضه كاملا على المنصة العالمية بداية من 24 يونيو المقبل.

يسلط تريلر Money Heist الضوء على شخصيات مسلسل La Casa De Papel أو البروفيسور التي تعلق بها الجمهور في النسخة الإسبانية التي انتهى عرضها مؤخرا.