رئيس المعاهد يتفقد امتحانات الإبتدائية والإعدادية : راحة طلابنا أهم أولوياتنا

تفقد اليوم الأربعاء، الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على رأس وفد من القطاع يضم السيد الأستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي لجان مجمع معهد الدكتور محمد سيد طنطاوي، وفتيات الكمال الخاص، وتاجان الخاص، وذلك لمتابعة أعمال الشهادة الابتدائية والإعدادية.

وتضم لجنة الدكتور محمد سيد طنطاوي الإعدادية: ١٣٧ طالبة، وطالبتها من ثلاثة معاهد وهي: فتيات تاجان الخاص، والكمال الخاص، وفتيات د. محمد سيد طنطاوي، أما الابتدائية فتشتمل على بنين وفتيات معهد الدكتور سيد طنطاوي، وقد حث فضيلته العاملين جميعًا على تذليل كافة العقبات لراحة الطلاب، وشدد فضيلته قائلا: من أهمِّ أولوياتِنا راحةُ طلابِنا وتوفيرُ الجوِ المناسبِ لتأديةِ الامتحانات.

وصرح فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي تعليمات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نكون على قدم وساق؛ لمتابعة فعاليات الامتحانات في كافة المحافظات، وقد ساد الهدوء اليوم الأول من عمر الامتحانات.