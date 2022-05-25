عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس المعاهد يتفقد امتحانات الإبتدائية والإعدادية : راحة طلابنا أهم أولوياتنا

صدى البلد

تفقد اليوم الأربعاء، الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على رأس وفد من القطاع يضم السيد الأستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي لجان مجمع معهد الدكتور محمد سيد طنطاوي، وفتيات الكمال الخاص، وتاجان الخاص، وذلك لمتابعة أعمال الشهادة الابتدائية والإعدادية. 

وتضم لجنة  الدكتور محمد سيد طنطاوي الإعدادية: ١٣٧ طالبة، وطالبتها من ثلاثة معاهد وهي: فتيات تاجان الخاص، والكمال الخاص، وفتيات د. محمد سيد طنطاوي، أما الابتدائية فتشتمل على بنين وفتيات معهد الدكتور سيد طنطاوي، وقد حث فضيلته العاملين جميعًا على تذليل كافة العقبات لراحة الطلاب، وشدد فضيلته قائلا: من أهمِّ أولوياتِنا راحةُ طلابِنا وتوفيرُ الجوِ المناسبِ لتأديةِ الامتحانات.
وصرح فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي تعليمات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نكون على قدم وساق؛ لمتابعة فعاليات الامتحانات في كافة المحافظات، وقد ساد الهدوء اليوم الأول من عمر الامتحانات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

ترشيحاتنا

الفنية العسكرية توقع بروتوكول لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية بالدقهلية بالتعاون مع القوات المسلحة

لافروف: روسيا تفي بالتزاماتها بتصدير القمح والحبوب والأسمدة إلى أفريقيا

خريطة انتشار جدري القرود.. الصحة العالمية:131 حالة مؤكَّدة و106اشتباه في 18 دولة

الأمم المتحدة: مقترح تشريعي بحلول يوليو حول جوازات السفر الرقمية للمنتجات

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار

ذكرى وفاة الإمام حسونة النواوي.. محطات في مسيرة شيخ الجامع الأزهر الأسبق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

فيديو

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ