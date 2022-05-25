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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: قرار بوتين بمنح الجنسية الروسية لمواطني خيرسون وزابوريجيا انتهاك صارخ

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن خطة روسيا لمنح جوازات سفر روسية إلى الأوكرانيين انتهاك صارخ لسيادة كييف.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الأربعاء، يسهل على الأوكرانيين في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية الحصول على الجنسية الروسية.

ووفقًا للمرسوم المنشور على بوابة حكومية، سيتم إجراء تعديلات على المرسوم الحالي المستخدم لتبسيط العملية لسكان جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية أو جمهورية لوجانسك الشعبية.

وسلمت روسيا مئات الآلاف من جوازات السفر الروسية إلى سكان دونيتسك ولوجانسك قبل الغزو الهائل لأوكرانيا في 24 فبراير، مما ساعد على خلق واحدة من الذرائع لشن حرب أوسع.

القوات الروسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أوكرانيا روسيا

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