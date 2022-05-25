مهند لاشين يحصل على شيك مقدم تعاقد.. تفاصيل جديدة بصفقات الزمالك الجديدة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على حصول مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش على شيك بمقدم التعاقد من القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، بعد توقيع لاعب الوسط الدولي على عقود انتقال للفريق الأبيض في الموسم المقبل.

واتفقت إدارة الكرة بالزمالك مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده ووقع على عقود للانتقال إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل لتدعيم خط الوسط.

وكان مسؤولو القلعه البيضاء فتحوا باب المفاوضات مع مهند لاشين قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن قرار منع الأبيض من القيد لفترتي قيد حال دون انضمام لاعب الوسط الدولي للقلعة البيضاء.

