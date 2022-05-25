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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يطرح أحدث كليباته روح الروح

صدى البلد

طرح المطرب حمادة هلال، أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة «روح الروح»، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
روح الروح، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، والكليب تم تصويره داخل أحد الأستوديوهات خلال يومين، بينما استغرق تنفيذه شهر ونصف.

ويذكر أنه قد وجه الفنان حمادة هلال، رسالة لـ متابعيه بعد نهاية مسلسل المداح 2، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية موقع فيسبوك.

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وكتب حمادة هلال: “في نهاية حدوتة المداح ٢ حابب اشكركم جدا على متابعتكم و دعمكم و نتمنى نكون قدمنا عمل يليق بيكم ، و شكر خاص لأهالي القصير على دعمهم و حسن ضيافتهم”.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

دنيا عبدالعزيز هبه مجدى الفنان حمادة هلال حمادة هلال فيسبوك

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