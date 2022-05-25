تدريبات للجيش الصيني قرب تايوان.. بكين ترسل تحذيرًا رسميا لأمريكا

قال متحدث عسكري صيني، اليوم الأربعاء، إن الصين أجرت مؤخرًا سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان لتظهر للولايات المتحدة تصميمها على ضم تايوان.

وأفاد المتحدث باسم القيادة العسكرية الكولونيل شي يي، أن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أجرت تدريبات استعداد قتالي وعمليات تدريب أخرى في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

وقال إن التدريبات كانت “تحذير رسمي” موجه للولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية استقلال تايوان المقترح.

وأضاف أن القوات الصينية “مصممة وقادرة على إحباط أي تدخل من جانب القوى الخارجية ومحاولة الانفصال” في تايوان.

وكانت تايوان آخر معقل للقوات القومية خلال الحرب الأهلية الصينية، وكان لها حكومتها الخاصة التي لم تستجب لبكين منذ ذلك الحين.

وتعتبر الحكومة الصينية تايوان خاضعة لسيادتها.

ودعمت الولايات المتحدة الحكم الذاتي لـ تايوان لكنها تبنت موقف “الغموض الاستراتيجي” كجزء من تقاربها مع بكين في السبعينيات.

ولعقود من الزمان، كانت واشنطن ملتزمة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها من هجوم افتراضي، لكنها لم تتعهد صراحة باستخدام جيشها للقيام بذلك.