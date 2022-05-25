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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش الجلد بس .. جدري القرود يصيب أجزاء أخرى من الجسم.. اعرفها

مرض جدري القرود
مرض جدري القرود

قال دكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، إن مرض جدري القرود لا يصيب الجلد فقط كما يعتقد البعض ولكنه يصيب أجزاء أخرى من الجسم.

وأضاف “ بدران” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن جدري القرود يعد مرضا فيروسياً نادرًا من نفس عائلة الجدري  ويسبب عدة أعراض فى مختلف أجزاء الجسم.

اكتشف علاقة جدري القرود بجهاز المناعة

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

وأكد دكتور مجدي بدران أن جدري القرود يسبب:
- مشاكل فى الجهاز التنفسي 
-  الأغشية المخاطية  للعين أو الأنف أو الفم.
- يسبب جدري القرود الحمى

- يتسبب جدري القرود فى حدوث صداع شديد
- تضخم العقد اللمفاوية تحت الفك السفلي أو أو الإبط أو الأربية.

- آلام في الظهر وفي العضلات
- الإعياء
- فقدان الطاقة
- الطفح قد يصيب الوجه
- يصيب راحتي اليدين وأخمصي القدمين 
- أغشية الفم المخاطية 
- الأعضاء التناسلية 
- ملتحمة العين 
 

مضاعفات جدري القرود 

تحدث عدة مضاعفات بسبب إهمال علاج مرض جدري القرود ،وهى:

- التهاب الشعب الهوائية 
- تسمم الدم 
-التهاب الدماغ 
-التهاب القرنية مع فقدان البصر.

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