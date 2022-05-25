عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مشروع الصوامع ساهم في تخزين 3ملايين و400 ألف طن قمح

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حصاد القمح في محافظة بني سويف وصل إلى 24 أردبا للفدان تقريبا، قائلا «مكانش بيحصل الإنتاج ده قبل كده، حباية القمح مختلفة فضل ونعمة من ربنا».

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أحد الأهالي أكد أن محصوله وصل إلى 26 أردبا، ونطلب من وزيري التموين والزراعة بحث أسباب تميز بني سويف بالإنتاجية العالية من القمح»، مشيرا إلى أن حجم القمح المورد وصل إلى 3 ملايين طن حتى الآن، مع صرف 14 مليار جنيه للمزارعين.

وتساءل موسى «ماذا لو استمرت الصوامع على حالها القديم، ففي عام 2007 كان عدد الصوامع 27 فقط، وحجم الهادر كان يتراوح ما بين 10 إلى 15%»، مشيرا إلى أن المشروع القومي للصوامع ساهم في تخزين 3 ملايين و400 ألف طن قمح.

وأشار  موسى  إلى أن وزير التموين وجه باستمرار عمليات تسلم القمح من المزارعين وعدم تعطيلهم، لافتا إلى أن حجم استهلاك مصر من القمح يصل إلى 800 ألف طن شهريا، مازحا «هذه الكميات تكفي سنة في بعض الدول».

وأوضح أنه يتم إنتاج 270 مليون رغيف خبز يوميا في مصر، معلقا «هذه هي مصر العظيمة، إن شاء الله معندناش مشاكل».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

جلوبال تايمز: سلوك محرج من بايدن تجاه رئيس وزراء اليابان بقمة كواد

الصحة تطمئن المواطنين: مفيش جدري القرود في مصر.. فيديو

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: التضخم مرتفع للغاية وتوجد مخاطر اقتصادية كبيرة

انفجارات أفغانستان.. ارتفاع عدد الضحايا لـ 32 قتيلا و54 مصابا

وزارة الخارجية تضيء مقرها بكلمة إفريقيا بمناسبة الاحتفال بيوم القارة

أحمد موسى: مشروع الصوامع ساهم في تخزين 3ملايين و400 ألف طن قمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

فيديو

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ