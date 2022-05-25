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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4.. صور

BMW تكشف عن إصدارات
BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4

اكتسبت BMW M3 و BMW M4 إصدارات خاصة للاحتفال بمرور 50 عامًا على BMW M، قسم الأداء في الشركة البافارية، وتتميز طرازات BMW M Edition بميزات تصميم مفصّلة و "خيارات تجهيزات قابلة للتحديد الفردي"، بحيث يمكن لكل سائق إنشاء نسخة فريدة من السيارة.

BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4

من بين السيارتين، فقط BMW M4 Years Edition قادم إلى أوروبا، ولم يأت أي منهما إلى المملكة المتحدة.

لا توجد تغييرات ميكانيكية تحت غطاء المحرك، لكن الطراز يأتي مع عجلات مطروقة مقاس 19 بوصة في الأمام وعجلات 20 بوصة في الخلف.

 

BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4

تتوفر أيضًا مجموعة مختارة من الألوان الخارجية الجديدة للإصدار الخاص، مثل Brands Hatch Gray و Carbon Black و Imola Red و Macao Blue و San Marino Blue.

 

تتوفر العجلات بلون Orbit Gray و Gold Bronze لأول مرة، وتتميز عتبات الأبواب بحروف "Edition 50 Jahre BMW M"، بينما وُضعت لوحة معدنية عليها "M4 Edition 50 Jahre BMW M" على الكونسول الوسطي.

 

BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4

ويوجد تحت غطاء المحرك نفس المحرك ذو الشاحن التوربيني المزدوج ذي الستة محركات على التوالي كما هو الحال في طراز M4 القياسي، وينتج 503 حصانًا و 479 رطلاً.

 

تتم إدارة الطاقة إما عن طريق علبة تروس يدوية من ست سرعات أو M Steptronicثماني سرعات، مع إرسال الطاقة إلى جميع العجلات الأربع، وسيتم بيع BMW M3 Years Editionفي الولايات المتحدة وكندا فقط مع 500 نموذج مخطط للإنتاج.

BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4

ستأتي بخمسة ألوان طلاء خارجية بما في ذلك Vermilion Red و Techno Violetو Interlagos Blueو Fire Orangeو Limerock Gray، وكلها مستوحاة من طرازات العام السابق.

 

سيشتمل إصدار كل M3 سنة على عجلات Mمطروقة بلون Orbit Grey، بالإضافة إلى فاصل أمامي من ألياف الكربون، وجناح خلفي من ألياف الكربون، وأنبوب عادم من ألياف الكربون.

BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4
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