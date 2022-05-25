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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يعلن توقيع أمر تنفيذي لإصلاح الشرطة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن توقيع أمر تنفيذي لإجراء أهم إصلاح للشرطة الأمريكية منذ عقود.

 

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر: "لقد دعوت الكونجرس لتمرير قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ وقفوا في طريق التقدم".

 

وأضاف: "لهذا السبب، بعد ظهر اليوم، أتخذ إجراءات وأوقع أمرًا تنفيذيًا يقدم أهم إصلاح للشرطة منذ عقود".

 

وكان دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس الأمريكي إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، عقب مقتل 19 طفلا وبالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس.

 

وقال بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الوقت حان لتحويل الألم إلى عمل من أجل كل مواطن في الولايات المتحدة، مضيفا أنه يجب التوضيح لكل مسؤول منتخب أن الوقت حان للتحرك، داعيا الكونجرس مجددا إلى تمرير تشريع بشأن الأسلحة.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه عندما تم تمرير حظر الأسلحة الهجومية انخفضت حوادث إطلاق النار، مشيرًا إلى أن فكرة دخول طفل يبلغ من العمر 18 عامًا متجر أسلحة نارية ويشتري سلاحين هجوميين هي فكرة خاطئة ومدمرة لبراءة الأطفال.

الرئيس الأمريكي الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة الجمهوريين مجلس الشيوخ

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