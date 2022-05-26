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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء تحصين النفس من الشهوات.. احذر ذنوب الخلوات

دعاء تحصين النفس
دعاء تحصين النفس من الشهوات

دعاء تحصين النفس من الشهوات أفضله ما ورد في سورة يوسف عليه السلام، لأن  تأثير الشهوة عل الإنسان كبير وطريق الانحراف إذا تبع شهوته، ويكون كاللعبة الدمية التي تحركه شهوته كيفما شاء، وبالتالي فتأثيرها على الإنسان يؤذي الفرد والمجتمع لذلك عندما يكون المسلم في معية الله خائف من عقابه يبتعد عن ذنوب الخلوات لن تستطيع شهوة أي شيء السيطرة عليه ولحماية الإنسان من الشهوات هناك دعاء تحصين النفس من الشهوات قاله سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى لما دعا الله –تعالى وَإِلّا تَصرِف عَنّي كَيدَهُنَّ أَصبُ إِلَيهِنَّ وَأَكُن مِنَ الجاهِلينَ* فَاستَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنهُ كَيدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ العَليمُ) سورة يوسف.

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دعاء تحصين النفس من الشهوات   

دعاء تحصين النفس من الشهوات  من دعاء النبي: اللّهمّ طهّر قلبي، وحصّنْ فَرْجِي، رواه أحمد. كذلك اَللَّهمَّ لك أسلَمت، وبكَ آمَنت، وعليكَ تَوَكَّلْت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت. ثم فاغفِرْ لي ما قَدَّمْت وما أَخَّرْت، وما أسرَرت وما أعلَنت، أنت اَلْمقَدِّم، وأنت اَلْمؤَخِّر، لا إلهَ إلا أنت استغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه، من قاله غفر له وإن كان فرّ من الزحف ودعاء تحصين النفس من الشهوات  عن النّبيّ الكريم : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعفَافَ، والغنَى. رواه مسلم. قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم-: «اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْك.

 

دعاء لحفظ النفس من المعاصي

 دعاء لحفظ النفس من المعاصي قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ، أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته، ومن كل فرض تركته، ومن كل إنسان ظلمته، ومن كل صالح جـفوته ، قال تعالى-: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)، وغض البصر أمر مهم لحفظ النفس من المعاصي ، وقال تعالى عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اللهم اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهَا لا يَصْرِف عَنِّي سَيِّئهَا إِلَّا أَنْتَ.

دعاء البعد عن الحرام

 

دعاء البعد عن الحرام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» اللهم كما باعدت بين الأرض والسموات، باعد بيننا وبين الشهوات، وارزقنا عمل الحسنات، وجنبنا فعل السيئات، إنك سميع الدعوات،  اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي كما أن المسلم عله أن يتذكّر الموت دائماً، وأنّه لو جاء بالمسلم أثناء ارتكابه للمعصية أو الذنب  فكيف سيُقابل ربّه وهو في ذلك الحال.

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