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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تفتتح مسجد وحديقة الشهداء .. الجمعة

مسجد الشهداء
مسجد الشهداء

تفتتح جامعة الأزهر، يوم الجمعة المقبل، مسجد الشهداء الذي أنشئ بالجهود الذاتية ليخدم جميع العاملين في الجامعة والمترددين عليها من جمهور المواطنين.

ويحضر افتتاح مسجد الشهداء بجامعة الأزهر، قيادات الأزهر  وأعضاء مجلس الجامعة، كما سيتم افتتاح حديقة الشهداء بجوار مبنى أمانة الجامعة تخليدًا لذكرى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

النصب التذكاري بجامعة الأزهر


وعقدت جامعة الأزهر ، منذ أيام، فعاليات المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية بمقر الجامعة برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأميرة خلود بنت خالد آل سعود.

وناقش المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية ، قضية مواجهة التغيرات المناخية خلال فعاليات المنتدى الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، لحديقة الشهداء لزراعة الأشجار داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر بمدينة نصر، بصحبة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تشجيعا لخفض البصمة الكربونية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدشين النصب التذكاري لشهداء حادث محطة رفع المياه بغرب سيناء، بمقر جامعة الأزهر بمدينة نصر.

وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالتعاون بين الوزارة وجامعة الأزهر من خلال بعض برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم للطلاب والتعاون في عمل القوافل العلاجية وقوافل المساعدات للمحافظات الحدودية، بهدف الوصول إلى أهالي المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة التي لا تتوفر بها الخدمات بشكل كاف. 

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