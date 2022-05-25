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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

خطة مرصد الأزهر للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني.. خاص

محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع مدير مرصد الأزهر

كشفت الدكتورة ريهام سلامة ، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن مقترح مرصد الأزهر المقدم للأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الحوار الوطني.

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الحوار الوطني

وقالت ريهام سلامة، مدير مرصد الأزهر، لصدى البلد، إن مقترح مرصد الأزهر سيكون معبرا عن مؤسسة الأزهر وسيتم عرضه على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للموافقة والتصديق عليه قبل عرضه ومناقشته في الحوار الوطني.

وأوضحت، أن الإطار العام لمقترح مرصد الأزهر الذي سيتم عرضه في الحوار الوطني، سيشتمل على التأكيد على ترسيخ قيمة الحوار وقبول الآخر، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي وشعور كل فرد مصري بالمسئولية تجاه المجتمع، فهذا أصبح ضرورة ملحة في العصر الحاضر، ويجب أن يتم هذا العمل بصورة عملية وليست نظرية، ويجب على كل مؤسسات الدولة تفعيل أسس الحوار وإقامة حوارات داخلية وجعله ثقافة.

كما يتضمن مقترح مرصد الأزهر، أن مجالات الحوار ستكون في الثقافة والتعليم والقوى الناعمة مثل الفن والأزهر ، ومناقشة كيفية تفعيل هذه القوى ومشاركتها جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف المنشودة، والتأكيد على الحريات الأربع، حرية العقيدة، حرية التعبير، حرية البحث العلمي ، حرية الفن.

كما نود التأكيد على أهمية دور الإعلام في الحوار الوطني ، وعمل مساهمات إعلامية ، ويكون هناك تبادل للخبرات والتجارب بين الأزهر ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت ريهام سلامة، على ضرورة تكثيف نشاط الأزهر في المجال الدعوي واهتمامه بالشباب ، وهذا لن يحدث بدون تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وبالفعل بدأ مرصد الأزهر في تفعيل هذا التعاون وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر والشباب والرياضة ، منذ شهور ، كما قام مرصد الأزهر بعمل محاضرات لتدريب طلاب من 16 جامعة مصرية خلال العام الماضي والحالي، حيث يأتي الطلاب إلى مشيخة الأزهر ويتجولون في مرصد الأزهر ويعرفون كيفية العمل بداخله وبكافة مراحله.

وتابعت: نظم كذلك مرصد الأزهر في عام 2018 ، مؤتمرا تحت عنوان "اسمع واتكلم" ولكن لظروف كورونا تم توقفه، ولكن بإذن الله تعالى سيستكمل فعالياته هذا العام في شهر أكتوبر المقبل، وسيكون هذا المؤتمر داعما لأسس الحوار بجانب مبادرة الحوار الوطني.

وشددت كذلك على التأكيد على قيمة الفن وقدرته على مواجهة التطرف والإرهاب، ودور الدراما وأثرها الفعال لدى شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري ، وبناء الوعي الرشيد لدى الفرد والأسرة والمجتمع، وهذا لن يحدث إلا بالحوار وتكاتف المؤسسات. 

وأكدت مدير مرصد الأزهر، على تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال فتح مجال للحوار حول أهم القضايا التي تخص المرأة في المجتمع المصري، وتعزيز دور مشاركتها في القيادة وصنع القرار. 

وأوضحت، أنه سيتم الحديث عن الأحوال الشخصية والمواطنة والفهم الصحيح للوطن والتوعية به ، والتأكيد على الحرية والمواطنة وإعلاء قيمة الوطن على المصالح الحزبية، وألا يكون هناك ما يسمى بالأقلية.

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