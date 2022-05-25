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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصين تبدأ زراعة بذور تم تربيتها في الفضاء

الصين تزرع البذور
الصين تزرع البذور من الفضاء

بدأ باحثون  في الصين تجارب زراعة 12 ألف بذرة تمت تربيتها داخل سفينة الفضاء شنتشو-13 في الفضاء لمدة ستة أشهر.
 

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وحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، اختارت العديد من المؤسسات البحثية البذور التي تشمل البرسيم والشوفان والفطريات، في العام الماضي. وأعيدت هذه البذور إلى الأرض على متن شنتشو-13 في 16 أبريل الماضي.

وتشير تربية البذور في الفضاء إلى عملية تعريض البذور للإشعاع الكوني والجاذبية الصغرى أثناء مهمة في الفضاء لتحور جينات البذور ثم إرسالها مرة أخرى إلى الأرض لتوليد أنواع جديدة.

وفي هذا الاطار، تم إجراء اختبارات التربية في الفضاء بجميع رحلات المهمات الفضائية خلال مرحلة التحقق من التكنولوجيا الأساسية لمشروع محطة الفضاء الصينية. كما تم نقل الآلاف من بذور المحاصيل والكائنات الحية الدقيقة من 88 منظمة إلى الفضاء وإعادتها إلى الأرض بواسطة شنتشو-12 وشنتشو-13.


تجارب على ست سلالات من العشب 


وأجرى الباحثون من شركة «أم- قراس»؛ مؤسسة تكنولوجية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، تجارب على ست سلالات من العشب على متن شنتشو-13. وهذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها الشركة البذور إلى الفضاء، بعد عودة طفرات أنواع العشب مع مسبار القمر «تشانغ آه-5» عام 2020.

وفي توضيح أكثر لهذا الأمر، قال ليو سي يانغ كبير الباحثين في الشركة إنه «بعد المزيد من الاختيار والزراعة سيتم استخدام أنواع البذور الممتازة للاستعادة البيئية وبناء المناظر الطبيعية الحضرية».

جدير بالذكر، أرسلت مهمة «شنتشو-13» في يوم 16 أكتوبر 2021 ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية لمدة ستة أشهر؛ وهي أطول مدة على الإطلاق في برنامج الفضاء المأهول الصيني. وقد أكمل أعضاء الطاقم عدة تجارب خلال رحلة الفضاء.

الصين الفضاء باحثون شنتشو زراعة

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