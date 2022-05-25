الصين تعتزم التوصل لاتفاق عسكري أمني بالمحيط الهادئ

تسعى الصين إلى اتفاق عسكري أمني مع عدد من الدول في المحيط الهادئ خلال الفترة المقبلة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أظهرت وثائق أن الصين ستسعى لإبرام اتفاق على مستوى المنطقة مع ما يقرب من 12 جزيرة في المحيط الهادئ، حيث يغطي التعاون في مجالات الأمن واتصالات البيانات.

وأثار مشروع بيان وخطة عمل مدتها 5 سنوات أرسلتهما بكين إلى 10 جزر في المحيط الهادئ قبل اجتماع وزراء الخارجية في 30 مايو رفضًا من واحدة على الأقل من الدول المدعوة، والتي تقول إنها تظهر نية بكين للسيطرة على المنطقة وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وفي رسالة إلى 21 من قادة المحيط الهادئ اطلعت عليها "رويترز"، قال رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ديفيد بانويلو، إن بلاده ستجادل برفض الوجود الصيني في دول المحيط الهادئ، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى اندلاع "حرب باردة" جديدة بين الصين والغرب.

وسيزور وزير الخارجية الصيني وانج يي 8 دول في المحيط الهادئ تقيم الصين علاقات دبلوماسية معها في الفترة ما بين 26 مايو و 4 يونيو.