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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب الحرب الاقتصادية.. آبل تعتزم نقل إنتاجها خارج الصين

الحرب الاقتصادية
الحرب الاقتصادية قد تجبر آبل على نقل إنتاجها خارج الصين

تعتزم شركة آبل Apple الرائدة على نقل إنتاجها من الصين إلى الهند وفيتنام ويرجع تنويع الإنتاج خارج الصين إلى الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين حيث تفرض الولايات المتحدة ضرائب استيراد على المنتجات القادمة من الصين إليها.

 

وقامت آبل بالفعل سابقا بتصنيع بعض منتجاتها في الهند وفيتنام حيث أنتجت طرازات من هواتف آيفون قديمة في الهند من أجل التهرب من ضريبة الاستيراد التي قد تجعل أسعار الأجهزة باهظة وبعيدة عن متناول المستهلكين بحسب ما نشر موقع phonearena التقني.

 

و تخطط آبل فعليا لافتتاح أول متجر لها في الهند في 15 أغسطس من هذا العام في مومباي ، ومن المقرر افتتاح متجر ثان في دلهي ومتجر ثالث في بنجالورو.  

 

ومع تقليل الإنتاج في الصين بسبب المشاكل الجيوسياسية بها ستكمن مشكلة ستواجهها آبل هي أن الصين هي الدولة الوحيدة فقط هي التي لديها القدرة على تلبية طلبات آبل الضخمة بالإضافة إلى مشكلة العثور على سلسلة إنتاجية قادرة على تقديم المنتجات بالجودة والكمية التي تطلبها آبل بجانب صعوبة إيجاد عمالة ماهرة ورخيصة.

 

والوضع الحالي هو أن الصين تقوم بتصنيع حوالي 90 ٪ من منتجات آبل وبذلك تقع آبل في خطر بالغ يتعلق ببقائها.  وبسبب وجود النظام السياسي الصيني الحالي والخلاف مع الولايات المتحدة والمعسكر الغربي فإن ما تقرره شركة آبل بخصوص بقاء التصنيع في الصين سيعطي إشارات ودلالات للعديد من الشركات المصنعة الغربية الكبرى الأخرى بخصوص ما إذا كانت هناك مشكلة قادمة بين الضفتين الشرقية والغربية.

 

و قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل  تيم كوك  الماضي: "إن سلسلة الإنتاج لدينا عالمية حقًا ، ولذا تُصنع المنتجات في كل مكان وما زلنا نتطلع إلى التحسين"

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