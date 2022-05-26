كأول سيدان من العلامة.. بيستون B70 تصل السوق السعودى

اعلنت شركة بيستون الصينية ، عن طرح سياراتها السيدان B70 موديل 2022 ، داخل المملكة العربية السعودية و التى تنتمى الى مجموعة فاو الصينية من خلال وكيلها السعودى .

السيارة بيستون B70 موديل 2022

واوضحت مجموعة تأجير، الوكيل الحصري لسيارات "بيستون" في المملكة العربية السعودية، ان السيارة بيستون B70 موديل 2022 ، هي أول سيدان المتوسطة الحجم من الصانع الصيني العملاق، و تتميز بمواصفات مذهلة من حيث التطور والتوفير الإقتصادي والأداء القوي، فضلا عن أنها مصنوعة من أجود الخامات التي تستخدم في صناعة السيارات عالمياً.

السيارة بيستون B70 موديل 2022

وتستمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 ، قوتها داخل السوق السعودى في فئتين هما سعة 2 لتر تيربو بقوة 214 حصان، و سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 168 حصان، ويتميز بأنه يوفر في استهلاك الوقود ومع ذلك يحافظ على أداء فائق القوة ليمنح السائق متعة تجربة القيادة التي لا تنسى و خصوصا لعشاق فئة سيارات السيدان.

السيارة بيستون B70 موديل 2022

وتضم السيارة بيستون B70 موديل 2022 نظام الاصطفاف التلقائي و الرادارات و الحساسات الأمامية والخلفية و الكاميرات المحيطية التي يمكن مشاهدتها على الشاشة التي تعمل باللمس في مقصورة القيادة، نظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات، نظام تثبيت السرعة، نظام الحفاظ على المسار، نظام القيادة في الازدحام.

بالاضافة الى أنظمة السلامة مثل الوسائد الهوائية في المقدمة والخلف وعلى الجوانب، إضافة إلى أنظمة قفل الأبواب أمام الأطفال، ومقعد الأطفال المصمم وفق المعايير الدولية (آيزوفكس) و غيرها من عوامل الأمان الذكية.

اما المقصورة الداخلية السيارة بيستون B70 موديل 2022 ، فتاتى بعجلة قيادة متعددة الوظائف, و مقاعد جلد في كل الفئات. تمثل جودة الخامات العالية المستخدمة في داخلية السيارة و التصميم الأنيق الذي يحكي الفخامة من خلال التفاصيل الدقيقة. لم يغفل مصممو "بيستونB70 2022" عن جوانب الراحة والرفاهية كذلك، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطة وشاشتين للعرض (7 إنش) والترفيه (12.3 إنش) .

السيارة بيستون B70 موديل 2022

يقول السيد حاتم خطاب، مدير تسويق علامة بيستون في مجموعة تأجير: "إن "بيستونB70 2022" تتميز بمواصفات مواكبة لمتطلبات السوق السعودي الذي يجعلها السيارة التي يجب اقتنائها لمحبي طراز السيدان، فهي تجمع ما بين العراقة الصينية التاريخية، والفخامة الراقية، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أنظمة القيادة والأمان والراحة والترفيه".

ويستطرد قائلا: "نحن نرى أن بيستون B70 ستكون السيارة التي سيشار إليها بالبنان هذا العام، ومن المتوقع أن تحصد بيستون B70 حصة كبيرة من حيث حجم المبيعات والانتشار في السوق السعودي".