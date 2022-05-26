عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كأول سيدان من العلامة.. بيستون B70 تصل السوق السعودى

السيارة بيستون B70
السيارة بيستون B70 موديل 2022

اعلنت شركة بيستون الصينية ، عن طرح سياراتها السيدان B70 موديل 2022 ، داخل المملكة العربية السعودية و التى تنتمى الى مجموعة فاو الصينية من خلال وكيلها السعودى .

السيارة بيستون B70 موديل 2022

واوضحت مجموعة تأجير، الوكيل الحصري لسيارات "بيستون" في المملكة العربية السعودية، ان السيارة بيستون B70 موديل 2022 ، هي أول سيدان المتوسطة الحجم من الصانع الصيني العملاق، و تتميز بمواصفات مذهلة من حيث التطور والتوفير الإقتصادي والأداء القوي، فضلا عن أنها مصنوعة من أجود الخامات التي تستخدم في صناعة السيارات عالمياً.

السيارة بيستون B70 موديل 2022

وتستمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 ، قوتها داخل السوق السعودى في فئتين هما سعة 2 لتر تيربو بقوة 214 حصان، و سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 168 حصان، ويتميز بأنه يوفر في استهلاك الوقود ومع ذلك يحافظ على أداء فائق القوة ليمنح السائق متعة تجربة القيادة التي لا تنسى و خصوصا لعشاق فئة سيارات السيدان.

السيارة بيستون B70 موديل 2022

وتضم السيارة بيستون B70 موديل 2022 نظام الاصطفاف التلقائي و الرادارات و الحساسات الأمامية والخلفية و الكاميرات المحيطية التي يمكن مشاهدتها على الشاشة التي تعمل باللمس في مقصورة القيادة، نظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات، نظام تثبيت السرعة، نظام الحفاظ على المسار، نظام القيادة في الازدحام.

 

بالاضافة الى أنظمة السلامة مثل الوسائد الهوائية في المقدمة والخلف وعلى الجوانب، إضافة إلى أنظمة قفل الأبواب أمام الأطفال، ومقعد الأطفال المصمم وفق المعايير الدولية (آيزوفكس) و غيرها من عوامل الأمان الذكية.

 

اما المقصورة الداخلية السيارة بيستون B70 موديل 2022 ، فتاتى بعجلة قيادة متعددة الوظائف, و مقاعد جلد في كل الفئات. تمثل جودة الخامات العالية المستخدمة في داخلية السيارة و التصميم الأنيق الذي يحكي الفخامة من خلال التفاصيل الدقيقة. لم يغفل مصممو "بيستونB70  2022" عن جوانب الراحة والرفاهية كذلك، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطة وشاشتين للعرض (7 إنش) والترفيه (12.3 إنش) .

السيارة بيستون B70 موديل 2022

يقول السيد حاتم خطاب، مدير تسويق علامة بيستون في مجموعة تأجير: "إن "بيستونB70  2022" تتميز بمواصفات مواكبة لمتطلبات السوق السعودي الذي يجعلها السيارة التي يجب اقتنائها لمحبي طراز السيدان، فهي تجمع ما بين العراقة الصينية التاريخية، والفخامة الراقية، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أنظمة القيادة والأمان والراحة والترفيه".

 

 ويستطرد قائلا: "نحن نرى أن بيستون B70 ستكون السيارة التي سيشار إليها بالبنان هذا العام، ومن المتوقع أن تحصد بيستون B70 حصة كبيرة من حيث حجم المبيعات والانتشار في السوق السعودي".

بيستون المملكة العربية السعودية سيارات السوق السعودي صناعة السيارات بيستون B70

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات رينو لوجان 2022 فى مصر

الإعلان عن أسعار طرازات هافال وجريت وول الجديدة

القائمة الكاملة لزيادات في أسعار سوزوكي في مصر

بعد وصولها مصر.. سعر ومواصفات أيولوس A30 موديل 2022

تعرف على آخر زيادة لـ 5 سيارات صينية داخل السوق المصرى

الكشف عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة فى العالم

إصدار كلاسيكي للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لـ تويوتا فوررنر

مواصفات وأسعار سوزوكي جمني 2022 في السعودية

ترشيحاتنا

بيراميدز وفيوتشر الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 26-5-2022

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M13 بتصميم رائع وألوان جذابة

خطة البرلمان تناقش موازنة الوزارات بحضور وزيرى المالية والتعليم العالى.. الأسبوع المقبل

الأواني الفخارية.. صديقة البيئة ووعاء مثالي لحفظ ماء الشرب

كأول سيدان من العلامة.. بيستون B70 تصل السوق السعودى

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ