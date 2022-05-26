خبير: الزعماء بأفريقيا كانوا يرغبون فى نقل تجارب مصر لبلادهم

تحدث الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، عن الاحتفال بـ يوم إفريقيا.. آفاق التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي مع القارة السمراء، وقال إن الفترة الأخيرة تشهد تبادل تجاري كبير بين مصر ودول الشرق بـ افريقيا.

وأوضح أن التجمعات التى تتم، بين دول القارة، و تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي فى 2019، وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الاتحاد الأفريقي، يعبر عن أهمية القارة وقدرتها على التقدم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن جميع الدول الأفريقية كانت ترغب فى نقل التجربة المصرية فى بلادهم، وذلك لما تحقق من نجاح كبير.

ولفت إلى أن، كل الزعماء فى أفريقيا كانوا يرغبوا فى نقل كل ما يتم فى مصر لـ بلادهم، وأن ما تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ابهر الجميع.

وأشار إلى أن عدد سكان القارة الأفريقية، 1.3730 مليار نسمة، وهذا يمثل .17.5% من أجمالي سكان العالم، والقارة تمتلك قوة بشرية هائلة.

ولفت إلى أن افريقيا تعتبر ثانى قارة بالنسبة للمساحة وعدد السكان، بالعالم و القارة لمدة 500 سنة كانت معرضة لـ النهب من قبل القوى العظمة.