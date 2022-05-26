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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الناس محتاجة تقول آه بشكل فيه كلام وفضفضة.. فيديو

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي

قال الإعلامي إبراهيم عيسي ، إن الدولة المصرية تحتاج إلى الاستماع للمدرسين والأطباء والمهندسين والعمال وكافة أطياف المجتمع .

 

وأضاف إبراهيم عيسى خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة “ القاهرة والناس “ ، إن المواطنين يجب أن يتحدثوا عن همومهم والدولة يجب أن  تستمع إليهم ، مؤكدا ”أن البوح والفضفضة الخاصة بالمواطنين سيصدر عنها أفكار وبالتالي ستظهر لنا الحلول والأهداف”.

 

وأوضح إبراهيم عيسي، قائلا "إحنا محتاجين الناس  تقول آه بشكل فيه كلام وفضفضة وحوار وأسئلة وأجوبة من خلال حوار وطني بجد وتسمع وتتسمع"، مؤكدا أن الوعي يحتاج أن يرتفع أكثر مما نظن.
 

وتابع: إن هذا الوقت يجب أن نستمع فيه إلى بعضنا البعض وننظم أفكارنا .

 

إبراهيم عيسى إعلامي الدولة المصرية مصر الأطباء مهندس الدولة حوار حوار وطني

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