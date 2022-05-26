بعثة منتخب الشرقية للكاراتيه تشارك فى بطولة كأس مصر للفروع.. صور

شاركت بعثة منتخب الشرقية للكاراتيه فى بطولة كأس مصر للفروع والتى أقيمت على ملاعب الصالة الرياضية المغطاة بمدينة الغردقة والتي استمرت علي مدار يومين.

وخلال تلك المنافسات استطاع منتخب الشرقية حجز مقاعده بثلاث منتخبات بثلاث مراكز مختلفة حيث استطاع منتخب الشرقية للرجال "كوميتيه" اقتناص الميدالية الفضية من البطولة كأس مصر للفروع بعد الهزيمة من منتخب القاهرة 3/ 2

بينما استطاع منتخب الشرقية للآنسات "كاتا" اقتناص الميدالية البرونزية، فى حين أن منتخب الرجال للكاتا حجز المركز السابع بعد الهزيمة من منتخب القليوبية فى الأدوار النهائية من البطولة

فيما لم يحالف الحظ منتخب الشرقية للآنسات "كوميتيه" بعد عدم التأهل من الأدوار الأولى من البطولة.

الجدير بالذكر ان تشكيل بعثة المنتخب تمثلت في كلا من الكابتن " أحمد عرابى" رئيس البعثة والكابتن " احمد خليل" مشرف البعثة والجهاز الإدارى شمل كلا من الكابتن " ممدوح عمير" المدير الإدارى للمنتخب والكابتن " محمد الشحات " إدارى المنتخب والدكتورة " سوسن السيد" المسئول الإعلامى وفي اللجنة الفنية جاء كلا من الكابتن " أحمد وهدان" رئيس الجهاز الفنى للمنتخب.

أما عن الجهاز الفنى للكاتا فجاء بقيادة الكابتن " عنتر حموده" المدير الفنى والكابتن "محمد فاروق حموده" مدرب المنتخب للرجال والكابتن " محمد وحيد" مدرب المنتخب للأنسات.

وشمل الجهاز الفنى للكوميتيه الكابتن "سامى عبدالله" المدير الفنى والكابتن " ربيع سليم" المدرب العام للرجال والكابتن "شامل محمد" مدرب الرجال والكابتن "اسلام عمر الفاروق" مدرب الرجال والكابتن "محمد كمال" المدرب العام للآنسات والكابتن "محمد صبحى" مدرب الآنسات والكابتن "عبدالحى زكريا" مدرب الآنسات.

وقد شارك البعثة كلا من الكابتن "تامر سعد" عضو مجلس الإدارة والدكتور" أحمد الشوادفى" عضو مجلس الإدارة وبتكليف رسمى من الاتحاد المصرى للكاراتيه شارك كلا من الكابتن " أسامه البدرى" المدير التنفيذى للفرع و " على هانى" المدير المالى للفرعو " هدير خليل" مسئول القيد بالفرع

كما شاركت البعثة بعدد 28 لاعب ولاعبة من أبناء الشرقية لتمثيل منتخب الشرقية فى بطولة "كأس مصر للفروع"وكان تشكليهم كالأتى..

منتخب الشرقية للكاتا رجال وهم

أحمد حسين فتحى وعبدالرحمن رمضان عبدالمنعم وعبدالرحمن رافت محمد ومحمد عصام عبدالحميد وخالد أحمد عبدالرحمن ويوسف حسن احمد

منتخب الشرقية للكاتا آنسات

أسماء محمد أبوبكر ومريم السيد جابر وسلمى عبدالفتاح عبدالعال وبسمة السيد جمعه وشاهندا وليد محمد وريهام محمد عبدالنعيم

منتخب الشرقية للكوميتيه رجال..

محمد عزام محمد سلامه ومحمد على أبوبكر الصديق وأحمد عطيه ابراهيم وزياد سمير محمد وطارق محمد أحمد طلبه وإسلام أشرف حامد ومحمد سامح عبدالمنعم ومحمد حمدى احمد وأحمد محمدى عبدالعال ومحمد أيمن محمد

منتخب الشرقية للكوميتيه آنسات

فاطمة أحمد خيرى وسهيلة سمير محمد و السيد محمد حموده وأميرة طنطاوى ابراهيم وندى سامح مصباح وسميرة سعيد محمود.

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