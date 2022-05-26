جودة التعليم تكرم جامعة الإسكندرية وتعتمد 3 برامج دراسية جديدة

تسلم الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، درع تكريم جامعة الإسكندرية، وشهادات إعتماد ثلاث برامج دراسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والإعتماد

و ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قامت خلالها د. يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بتسليم الدرع والشهادات، على الجامعات المشاركة.



وأشار الدكتور وائل نبيل أن البرامج التى حصلت على الإعتماد هى برنامج الديكور بكلية الفنون الجميلة، وبرنامجى الحاسبات والإتصالات، والحاسب والنظم بكلية الهندسة.

وقال أن جامعة الإسكندرية تقدم كل سبل الدعم للكليات والمعاهد والبرامج الدراسية لتأهيلها للاعتماد لافتاً أن جامعة الإسكندرية يوجد بها حاليا عدد 16 كلية ومعهد وعدد 6 برامج دراسية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وجارى تأهيل باقى كليات وبرامج الجامعة للاعتماد.



حضر الاحتفالية من جامعة الإسكندرية الدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة شرويت حسين مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، والدكتورة منى رجب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة.