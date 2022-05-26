مستشفى النجوم : أبو الليف يتعرض لأزمة صحية ومفيد قوزى يغادر المستشفى

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية وحالات مرضية خاصة، جعلتهم حديث السوشيال ميديا، حيث يهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار، وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

أبو الليف

تعرض الفنان نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس.

وتحسنت حالته حاليا وتوجه بالشكر من خلال حسابه على فيسبوك للدكتور المعالج له".

أنغام

تتحسن الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وعلم صدى البلد من مصدر قريب منها أنها بخير وتتابع العلاج الطبيعي في المنزل".

وكانت قد طمأنت أنغام جمهورها من خلال حسابها على تويتر وكتبت: "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ،ممتنه لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

وكشفت الفنانة أنغام عن حالتها الصحية عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد الإصابة التى ألمت به مؤخرًا وإجراء عملية جراحية له فى الحوض.

قال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه للمرة الرابعة يتم نقله للعناية المركزة، موضحا أنه في كل مرة كان ينتقل فيها للعناية المركزة يأتي بسبب انتكاسة في صحته وفقدانه للوعى.

وأشار إلى أنه يفقد الوعي في بعض الأحيان ويستعيده في أحيان أخرى، غير أنه شدد على كونه يخضع لرعاية متكاملة في المستشفى الذي يعالج به، متحدثا عن صعوبات متفاوتة في عملية تلقي الطعام.

مفيد فوزى

كشف الإعلامية حنان مفيد فوزى عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى عقب رحيل الفنان سمير صبرى والكاتب صلاح منتصر حيث عاد إلى منزله وخرج من المستشفى.

وقالت حنان مفيد فوزى فى تصريح لـ “صدى البلد” إن والدها حاليا بصحة جيدة وفى تحسن كبير.

وفاجأ الإعلامي الكبير مفيد فوزي، جمهوره ومحبيه، بتعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، ما أثار قلقهم عليه، حيث أصابه الجفاف، واضطر لتعليق محاليل له ليتم علاج الأمر.

مصطفى كامل

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى.

وقال مصطفى كامل : "بسم الله الرحمن الرحيم، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كل الحمد، ولك الشكر كل الشكر، أنت الشافي والمنجي ولك الأمر يا ربي من قبل ومن بعد، أشكرك يا ربي عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك، حفظتني وشملتني بعزتك وقدرتك".

وأوضح مصطفى كامل : "شعرت أنها النهاية حقاً في لحظة، عينان لا ترى، يدان ترتعشان على تارة القيادة، قبضة بالصدر، عقل غير موجود، أقسم بالله لسان لم ينطق إلا بكلمتين لزوجتي، الحقوني أنا بموت دلوقتي على كوبري أكتوبر وعايزكم تلحقوني أموت في بيتي، ونطقت الشهادتين طوال عشر دقائق فوق كوبري أكتوبر، واستسلمت لقضائك وأعدتني بقدرتك وحدك إلى الحياة، بعد أن وصل نجلي فتحي إلى مكاني وأنا منتهي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، اللهم ثبتني على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله".