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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاولات طبية لإلحاق محمد عبدالمنعم بمباراة الوداد المغربي

صدى البلد

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن هناك محاولات طبية، وبرنامجا استشفائيا خاصا؛ لتجهيز محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، للحاق بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح أبوعبلة أن عبدالمنعم لم يتعافَ بعد،  ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في المغرب؛  للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، وذلك من أجل اللحاق بمباراة الوداد المغربي. 
وأوضح أبوعبلة أن لحاق عبد المنعم بمباراة الوداد المغربي سيتحدد خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة في ضوء حالة اللاعب. 
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

أحمد أبوعبلة النادي الأهلي محمد عبدالمنعم الوداد المغربي دوري ابطال افريقيا

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