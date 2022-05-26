بانون يواصل برنامجه التدريبي العلاجي بالمغرب

يواصل بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص به على هامش التدريبات الجماعية للفريق بالمغرب.



وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك تقدمًا في البرنامج البدني المحدد لـ«بدر بانون»، وسوف يستكمل برنامجه التدريبي على هامش معسكر الفريق بالمغرب لحين انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا الموعد المحدد له مسبقاً.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.



ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.