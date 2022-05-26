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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني ظاهرة صحية لتبادل الرؤى وتفعيل المشاركة

عبد السند يمامة رئيس
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

 قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه من الصعب إستباق الشكل النهائي لورقة العمل ، التي سيتقدم بها حزب الوفد في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الأفكار قابلة للتعديل والاضافة خاصة وأن جميع مؤسسات الحزب في المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل على نقاط رئيسية تمثل تطلعات الرأي العام في مصر، وأن التقييم النهائي في صياغة الورقة سيخضع لأعضاء لجنه الحوار. 

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جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الحوار الوطني بحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي عقد بالمقر الرئيسي للحزب، حيث بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات في عدة محاور منها مشاركة المرأة في العمل السياسى، والتحول الرقمي والتحديات الامنية وانعكاساتها على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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 وأوضح رئيس الوفد أن الحوار يمثل ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معاً، وأن تقدم الوطن يتوقف على المشاركة وتبادل الرؤى. 

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وأشار رئيس الوفد إلي إنه سيجتمع مع أعضاء البرلمان لحزب الوفد بغرفتيه النواب والشيوخ يوم السبت المقبل للإستماع الى رؤيتهم حول الحوار الوطني.

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كما سيعقد اجتماعاً آخر يوم الخميس المقبل مع لجنة الشباب للإستماع الى آراء أعضائها. وشارك في الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد والمهندس حسين منصور وعصام شيحة المحامي ورضا ادوارد والمهندس ياسر قورة وعصام الصباحي المنسق العام وشريف عارف سكرتير عام اللجنة واللواء جمال مختار مدير معهد الوفد للدراسات السياسية والدكتورة هاجر التونسي المكلفة باعداد ورقه عمل الشباب . 

 

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عبد السند يمامة حزب الوفد مؤسسات الحزب حوار

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