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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أمام الأهرامات| رونالدينيو: مصر دائما رائعة.. عاجز عن الكلام

رونالدينيو أمام الأهرامات
رونالدينيو أمام الأهرامات

عبر رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن سعادته بزيارته لـ مصر، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية.

ونشر رونالدينيو صورتين له أمام الأهرامات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":، وعلق:" عاجز عن الكلام!!! مصر دائما رائعة.. واحدة من أعظم عجائب عالمنا".

واستقبل مطار القاهرة الدولي أول أمس اللاعب العالمي رونالدينيو، وكان في استقباله فور وصوله أحمد حسن ومحمد زيدان نجما الكرة المصرية.

رونالدينيو: كنت أتمنى اللعب بجانب محمد صلاح

أكد الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أن المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول يعد أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحاضر مشيرا إلى أنه تمني اللعب بجانبه .

وأضاف رونالدينيو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أثناء زيارته لمصر : ميسي ونيمار ومبابي ومحمد صلاح هم الأفضل في العالم حاليا وأرى ان كل الدوريات العالمية بها لاعبين ونجوم كبار للغاية .

وعن نصيحته لمحمد صلاح بشأن بقائه أو رحيله عن ليفربول قال : اللاعب يجب أن يكون سعيدا باللعب وليس بالنادي لأنه إذا كان سعيدا فإنه يقدم أفضل ماعنده .

واختتم رونالدينيو تصريحاته موجها نصيحته للشباب قائلا : يجب أن تؤمن بنفسك حتي تنجح وتحقق أحلامك

 

 

رونالدينيو مصر محمد صلاح الأهرامات محمد زيدان

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