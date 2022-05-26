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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

روان بن حسين
روان بن حسين

كشفت الانفلونسر الكويتية روان بن حسين عن سبب انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها بعد عامين من زواجها وتحدثت عن سر علاقتها بالهضبة عمرو دياب .

روان بن حسين تكشف اسرارها الشخصية

حلت الإنفلونسر الكويتية روان بن حسين، ضيفة على الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار

وقالت روان بن حسين، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، إنها تُؤمن بالمصارحة مع المتابعين لها وهذا مكنها من تكوين أسرة كبيرة عبر السوشيال ميديا تخطت 12 مليون متابع، لافتة إلى أنها بدأت العمل بمجال السوشيال ميديا قبل 7 أعوام، بعد حصولها على ماجستير في القانون من إنجلترا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين الفنانة الكويتية روان بن حسين روان بن حسين

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بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

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