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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 قرارات بشأن الصحف القومية .. الوطنية للصحافة : دمج الكواكب وطبيبك الخاص مع حواء

المهندس عبد الصادق
المهندس عبد الصادق الشوربجي

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة، المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.


وانتهت الهيئة إلى عدد من القرارات، وذلك بإجماع الحاضرين؛ وهي دمج مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص في مجلة حواء، التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال، مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، على أن يتم ذلك اعتباراً من العدد الأول لشهر يونيو القادم، مع احتفاظ العاملين بالإصدارات المشار إليها بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى.


وأيضا تجديد مد خدمة إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمدة 6 أشهر اعتباراً من 14 يونيو القادم، كما تقرر تعيين مها سليمان حسن مرعي عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بدلاً من ممدوح إبراهيم هلال.


وأخيرا الموافقة على البدء في الإجراءات الخاصة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة بمؤسسات الأهرام ودار التحرير وروزاليوسف، وفقاً لما أوصت به لجنة استثمار الأصول بالهيئة.

الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي عبد الصادق الشوربجي مجلس الدولة مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص

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