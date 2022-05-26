حملات شرطة البيئة والمسطحات على المصانع والمجازر العشوائية.. شاهد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

أكدت معلومات تحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بإقامة مصانع ومتاجر ومجازر عشوائية بنطاق مديرية أمن دمياط.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط (مصنع – 3 متاجر - مجزر - ثلاجة) يتم خلالها إنتاج وتعبئة الفايبر ومستلزمات الأعلاف ومصنعات الدواجن والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر والمديرين المسئولين عنها.

بلغ إجمالى المضبوطات (46 طن "منتج نهائى" لأعلاف حيوانية داجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص"معدة للتداول" - 11,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنتجات الفايبر المغشوش والمقلدة مجهولة المصدر وبدون ترخيص "معدة للتداول" - 3700 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر "معدة للتداول" - 500 كيلو جرام دواجن متغيرة الخواص ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.